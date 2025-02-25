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Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
2plan Elektrikli Araç Konferansı’nda sektörün dönüşümü ele alındı haberi
Fuzul Topraktan’dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya haberi
Çanakkale’de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi
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İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ara sokaklarda oluşan buzlanmanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.Kentte çarşambadan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde bu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı ara sokaklarda oluşan buzlanmanın da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte çarşambadan itibaren aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde buzlanmalar meydana geldi.

Bazı ara sokaklar ve caddelerde buzlanma nedeniyle araçlar yavaş ilerlerdi.

Bazı araçların camları ve kaldırımlar da buzla kaplandı.

Kentte sabah trafik yoğunluğu oluşurken, Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin Edirne istikametinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda trafik, D-100 kara yolu Kadıköy-Pendik arasında iki yönlü ağır ilerlerken, TEM Otoyolu'nda Çamlıca gişeler ve Sancaktepe arasında yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu Uzunçayır Köprülü Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Kozyatağı'ndan itibaren başlıyor. Köprü üzerlerinde ise trafik akıcı ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu-Mecidiyeköy, Avcılar-Küçükçekmece arasında trafik ağır seyrediyor. Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik, Cevizlibağ'a kadar etkili oluyor.

Basın Ekspres yolunda da her iki yönde araçlar ağır ilerlerken, TEM Otoyolu Ankara istikametinde Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş seyrediyor.

Yine işe ve okula gitmek isteyenler de metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Altunizade metro ve metrobüs duraklarında vatandaşlar köprü ve peron üzerinde yavaş ilerlerken, ulaşım araçlarına binebilmek için sıraya girdi.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, saat 08.45 sıralarında trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 71, Anadolu Yakası'nda yüzde 85'e kadar ulaşırken, kent genelinde yüzde 78'e çıktı.

Köprüsü
Trafik
Yoğun

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