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İstanbul’da soğuk hava etkili oluyor haberi
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Balıkesir’de silahla vurulan kişi öldü haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi
Bursa’da “Ericek Kar Festivali” düzenlendi haberi
Sakarya’da kar aralıklarla sürüyor haberi
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İstanbul’da soğuk hava etkili oluyor haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanmalar oluştu.Buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlem...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da soğuk hava etkili oluyor haberi

İstanbul'da soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışının ardından gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buzlanmalar oluştu.

Buzlanma nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü kentte araçların camları ile kaldırımlar da buz tuttu.

Bazı evlerin çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Kar küreme ve tuzlama araçları ana arterlerde sık sık çalışmalarını sürdürürken, bazı iş makineleri ise oto yollara yakın yerlerde acil müdahale için hazır bekletildi.

Sabah saatlerinden evlerinden çıkan vatandaşlar, araçların camlarındaki buzu çözmek için zorlandı.

Vatandaşlardan Ünal İzmir, AA muhabirine, son yıllarda İstanbul'da bu kadar soğuk hava görmediğini söyledi.

Otomobilin kapı camlarının buz tutuğunu ve açılmadığını belirten İzmir, şöyle konuştu:

“Arabanın her yeri buz tutmuş. Camların içerden buzunu çözmek için kaloriferi açtım ama fayda etmedi. Kapı camları buz tutmuş, düğmeler çalışmıyor. Arabanın ekrandaki derecesi eksi 5 dereceyi gösteriyor. İstanbul'da bu kadar soğuk havayı ilk kez gördüm. Eksi iki veya üçü gördüm ama arabanın ekranında 5'i ilk kez görüyorum desem doğrudur.”

Buz
Camları

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