SON DAKİKA
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi
Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi
Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi
Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi
Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi
Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi
Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi
Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi
Şişli’de otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi

İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen çocuklar çıkardı.Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini fırsat bilerek karda eğlenen çocuklar, beyaza bürünen mahalle ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi

İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışının tadını, tatili fırsat bilen çocuklar çıkardı.

Kentte kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilmesini fırsat bilerek karda eğlenen çocuklar, beyaza bürünen mahalle ve sokaklarda kar topu oynayıp, kayak yaptı.

Kar yağışı sonrası Üsküdar, Zeytinburnu, Çekmeköy, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de renkli görüntüler oluştu.

Beyaza bürünen Çamlıca Tepesi'ne gelerek vakit geçiren çocuklar, naylon poşetlerle karda kayarak eğlenirken, bazıları da aileleriyle kardan adam yaptı.

AA muhabirine konuşan üniversite öğrencisi Kemal Hacıer, okulların tatil olması nedeniyle yeğenleriyle karın keyfini çıkarmaya geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Kar tatilini fırsata çeviren Başakşehirli çocuklar da evlerinden getirdikleri kovaları kullanarak iglo inşa etti.

Ortaokul öğrencisi Bahtiyar Kızılkaya, “Kar topu oynuyoruz, çok mutluyuz. İnşallah bir iki hafta tatil olur. İglo yapıyoruz hep beraber, umarım yıkılmaz. Kardeşim, arkadaşlarımız, komşularımız hep birlikte oynuyoruz.” diye konuştu.

Melike Erva Çitil de,”İki takıma ayrıldık. Burada kardan evler yapıyoruz. Güzel oldu tatil olunca. Eğleniyoruz, kahvaltı yapıp iniyoruz, akşama kadar oynuyoruz.” dedi.

Karın tadını yalnızca çocuklar değil, kediler de çıkardı.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir kedinin kar tanelerini patileriyle zıplayarak yakalamaya çalıştığı anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çocuklar
Kar
Tatil

İlgili Haberler

Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:00

Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi

Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:00

Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi

Edirne’de müze yöneticilerine eğitim verildi haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 16:00

Edirne’de müze yöneticilerine eğitim verildi haberi

Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 15:50

Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi

Bursa’da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 15:50

Bursa’da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi

Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
21 Şubat 2025, 15:30

Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor haberi

Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi