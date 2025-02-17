İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine seyir halindeki 2 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Tutanak tutulduğu sırada 1 otomobille 1 hafif ticari aracın da kaza yapan otomobillere çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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