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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi
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İstanbul’da yol verme tartışmasında sürücüyü darbeden 3 kişi yakalandı haberi
Trakya Birlik Ramazan Bayramı sonuna kadar yağ ve margarin fiyatlarında değişikliğe gitmeyeceğini açıkladı: haberi
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İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.Otoyolun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine seyir halindeki 2 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpışt...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da TEM Otoyolu’nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı haberi

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Gaziosmanpaşa mevkisinde, Ankara istikametine seyir halindeki 2 otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Tutanak tutulduğu sırada 1 otomobille 1 hafif ticari aracın da kaza yapan otomobillere çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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