İstanbul’da Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi yapıldı haberi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Alman Belediyeler Birliği işbirliğiyle Türkiye-Almanya Kardeş Şehirler Zirvesi İstanbul'da yapıldı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvede konuşan TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na zirvenin gerçekleşmesine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

İmamoğlu yerine 12 gün önce TBB başkan vekili seçildiğini hatırlatan Karalar, “Umut ediyorum, diliyorum ve bekliyorum ki Türkiye'mizde hukukun üstünlüğü olur. Van'dan Mardin'e, oradan Halfeti'ye, oradan İstanbul ve Esenyurt'a kadar tutuklanan bütün belediye başkanlarımız özgürlüğüne kavuşur, Ekrem Başkan da dahil. Ben de özgürlüğüne kavuşan Ekrem Başkan'a, onun koltuğunu seve seve teslim etmeye hazır olduğumu söylemek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan milyonlarca vatandaşın, Türkiye ile Almanya arasında doğal bir köprü görevi gördüğünü anlatan Karalar, “Almanya'daki Türk toplumu hem bulundukları ülkeye değer katıyor hem de kültürümüzü ve dostluk bağlarımızı yaşatıyor. Aynı şekilde Türkiye'de faaliyet gösteren Alman yatırımcılar ve işletmeler, ekonomimize dinamizm kazandırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Bu buluşma, yalnızca bir zirve değil”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un yalnızca iki kıtanın değil, aynı zamanda kültürlerin, fikirlerin ve şehircilik vizyonlarının da buluşma noktası olduğunu söyledi.

İstanbul'un, binlerce yıllık tarihinde hem diplomatik hem de kültürel ilişkilerin merkezi olduğunu belirten Aslan, “Şehrimiz, Türk-Alman ilişkilerinin izleriyle doludur. 1898'de Kayzer II. Wilhelm'in ziyaretiyle inşa edilen Sultanahmet'teki Alman Çeşmesi, Alman mimar August Jasmund'un Sirkeci Garı ve 19. yüzyılda Bağdat demir yolu gibi örnekler, bu dostluğun somut göstergeleridir.” dedi.

İstanbul'un Berlin ile 1967, Köln ile 1997'de kardeş şehir olmasının, bu ilişkilerin çağdaş boyutunun ve iki halkın birbirine yaklaşmasının simgesi olduğuna işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

“Bu toplantı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir heyecanla hayata geçirmek istediği bir fikir olarak doğmuş ve bugün bizleri burada bir araya getirmiştir. Bu buluşma, yalnızca bir zirve değil, ortak değerlerimizi hatırlamak, geleceğe birlikte bakmak ve şehirlerimizin dayanışmasını daha da güçlendirmek için güçlü bir fırsattır.”

Aslan, Ekrem İmamoğlu’nun bugün aralarında olmadığına değinerek, “Bu, yalnızca kişisel bir mağduriyet değildir, demokratik iradenin ve yerel yönetimlerin bağımsızlığının doğrudan hedef alınmasıdır.” diye konuştu.

– “Türkiye ve Almanya'da bizler, birbirimize çok yakinen bağlıyız”

Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, İstanbul'un, Avrupa'nın en güzel şehri olduğunu dile getirdi.

Küçüklüğünden beri İstanbul'a geldiğini anlatan Reker, “Cazibesinden hiçbir şey yitirmedi İstanbul. Türkiye ve Almanya'da olan bizler, birbirimize çok yakinen bağlıyız. Çeşitli programlara dahil oluyoruz. Almanya'daki büyükşehirlerimiz, şehirlerimiz 21. yüzyıla has hangi sorunları yaşıyorsa Türkiye'de de benzer sorunlar yaşanıyor. Çevre konusunda olsun, başka alanlarda olsun. Hepimizin gayesi sera gazını azaltmak, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçlarını bertaraf etmek.” ifadelerini kullandı.

Reker, “Elbette bugün meslektaşımızı da anmak istiyorum. Dayanışmamı ifade etmek için bizzat buraya kadar geldim. Sevgili Ekrem İmamoğlu. Onun sadece benim meslektaşım değil, hepimizin meslektaşı olduğunu söylemem gerekiyor. Bizler, beraber çalışarak gelişebiliriz. Özgür seçimlerle demokrasi başlar. Ancak ondan sonra heterojen kent ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner'in videolu mesajının gösterildiği toplantıda, ayrıca İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği telgraf da okundu.