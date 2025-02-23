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Gömeç’te camiler temizleniyor haberi
İstanbul’da vatandaşlar karın keyfini çıkardı haberi
Bilecik’te küçük ressamlar hayallerini resmetti haberi
Edirne’den kısa kısa haberi
Pınarhisar’da “Sabah Namazında Buluşuyoruz” etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli’nde Osmanlı dönemine ait mezarların bilgilerine QR kod ile ulaşılabilecek haberi
Geri dönüşüm malzemeleri kadınların ellerinde çeşitli ürünlere dönüşüyor haberi
Bursa’da bir evde kaçak ve sahte içki ele geçirildi haberi
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İstanbul’da vatandaşlar karın keyfini çıkardı haberi

- Pendik'te 2 kişi traktörün arkasına bağladıkları otomobil lastiklerinde kayak yaptı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’da vatandaşlar karın keyfini çıkardı haberi

İstanbul'da aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının tadını vatandaşlar çıkardı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek karda eğlenen kent sakinleri, beyaza bürünen mahalle ve sokaklarda kar topu oynayıp, eğlendi.

Çekmeköy Sultançiftliği Mahallesi'nde, parkta bir araya gelen çocuklar kar topu oynayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Mahallenin muhtarı Engin Çelik, eğlenen çocuklara kitap ve spor ayakkabı hediye etti.

Pendik'in bazı mahallelerinde gençler buzlanan yollarda kaydı.

Yayalar Mahallesi'nde ise 2 kişi traktörün arkasına bağladıkları otomobil lastiklerinin üzerinde kayak yaptı.

Beykoz Yalıköy Mahallesi'nde de çocuklar karda yuvarlanarak yokuş aşağı indi.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde çocuklar, buzla kaplanan rampada poşetle kayarak karın keyfini çıkardı.

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde bir kişinin karla kaplı kaldırımda kaydığı anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kar
Mahalle

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