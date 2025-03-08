İstanbul’da yolcusundan fazla para alan taksi şoförüne ceza haberi

Fatih'te yolcusundan fazla ücret talep eden taksi şoförüne 11 bin 434 lira idari para cezası verildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 6 Mart'ta Ankara Caddesi'nde bir taksi şoförünün yolcusundan fazla ücret talep ettiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından inceleme başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücü C.K. hakkında, Karayolları Trafik Kanununa göre 11 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, 34 TFC 53 plakalı taksi, çalışma ruhsatı askıya alınarak 3 gün süreyle trafikten men edildi.
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