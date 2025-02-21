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İstanbul’daki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kayak keyfi haberi

İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışıyla beyaza bürünen 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yaptı.İstanbul'da çarşamba gününden beri aralıklarla süren ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’daki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde kayak keyfi haberi

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışıyla beyaza bürünen 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yaptı.

İstanbul'da çarşamba gününden beri aralıklarla süren ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, kenti beyaz örtüyle kapladı.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de bu durumu fırsata çevirerek, “Esenler'de spor her yerde” mottosuyla 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde kayak yaptı.

Megakentin ortasında karın keyfini çıkaran ekipler, kayak pisti gibi kullandıkları millet bahçesinde farklı deneyim yaşadı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek karda eğlenen ilçe sakinleri, millet bahçesinde ekiplerin kayak yaptığı anları ilgiyle izledi.

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