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İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı.İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen b...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların da etkisiyle yüzde 59,82'ye çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 21 Kasım'da yüzde 27,49 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Kente su sağlayan barajların doluluk oranı, son 1 haftada yüzde 6 artarak bugün itibarıyla yüzde 59,82 oldu.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 45,18, Terkos'ta yüzde 60,59, Sazlıdere'de yüzde 46,91, Alibey'de yüzde 46,94, Büyükçekmece'de yüzde 55,87, Ömerli'de yüzde 66,12, Darlık'ta yüzde 56,61, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 53,95 ve Kazandere'de yüzde 76,48 ölçüldü.

Azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerdeki su miktarı ise 512 milyon 94 bin metreküp seviyesinde kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Yeşilçay ve Melen'den bu ay 113,58 milyon metreküp su alındı.

– Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, barajların bugün itibarıyla doluluk oranları 2015'te yüzde 92,88, 2016'da yüzde 86,42, 2017'de yüzde 85,82, 2018'de yüzde 78,6, 2019'da yüzde 90,35, 2020'de yüzde 61,26, 2021'de yüzde 46,11, 2022'de yüzde 80,29, 2023'te yüzde 32,97, 2024'te yüzde 73,02 iken bugünkü oran yüzde 59,82 ölçüldü.

Baraj
Doluluk
Oran

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