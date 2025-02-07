İSU yenilebilir enerji kaynaklarıyla geçen yıl 37 milyon lira tasarruf sağladı haberi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU), 10 güneş enerjisi santrali (GES) ve hidroelektrik santraliyle (HES) geçen yıl yaklaşık 37 milyon liralık enerji üretti.

İSU'dan yapılan açıklamaya göre, modern işletmecilik anlayışıyla sağlıklı altyapı hizmetleri sunularak abonelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı kesintisiz karşılanıyor.

Kurum 13 içme suyu arıtma tesisi, 23 atık su arıtma tesisi, içme suyu, atık su ve yağmur suyu terfi merkezleri, su depoları ve iletim hatlarının işletmesini gerçekleştiriyor.

İSU, tesislerin işletilmesinde enerji maliyetlerini mümkün olduğunca azaltmak amacıyla çevreci yaklaşımla enerji ihtiyacının bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyor.

Bu doğrultuda su kaynaklarından elektrik üretmek için HES, güneş enerjisinden faydalanarak elektrik üretmek için GES tesisleri inşa edilerek faaliyete geçirildi. 10 GES ve HES'le enerji üretimi gerçekleştirilirken, geçen yıl 13 milyon 396 bin 607 kilovat saatle yaklaşık 37 milyon liralık enerji üretimi yapıldı.

Üretilen enerjiyle kurumun enerji ihtiyacının yüzde 8,7'si karşılandı.