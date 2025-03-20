İtikafa girenler ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor haberi

CİHAN DEMİRCİ – Edirne'de itikaf sünnetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiriyor.

Hasan Sezai Camisi'nde itikafa girenler, gün boyunca Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar okuyup namaz kılıyor.

Ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçiren vatandaşlar, iftar ve sahuru da camide yapıyor.

– “Ruhumuzla baş başa kalmak anlamına gelmektedir”

Hasan Sezai Camisi imam hatibi Mümin Gargan, AA muhabirine, itikafa ramazanın son 10 gününde girildiğini söyledi.

Camilerde ve mescitlerde itikafa girenlerin gün boyu ibadet yaptığını belirten Gargan, “İtikafa girmek, esasen dünyadan uzaklaşma, dünyanın hızına biraz 'Dur' demek, ruhumuzla baş başa kalmak anlamına gelmektedir.” dedi.

Bu yıl görev yaptığı camide 10 kişinin itikafa girdiğini anlatan Gargan, itikafın adeta nefis eğitimi ve terbiye sistemi olduğuna değindi.

Hazreti Muhammed'in ramazanın son 10 gününü itikaf ibadetiyle geçirdiğini aktaran Gargan, şunları kaydetti:

“Peygamber Efendimiz, Medine-i Münevvere döneminde ramazanın son 10 gününde Mescid-i Nebevi'de itikafa girerek ibadet ediyordu. Allah Resulü, Hira Dağı'nın zirvesinde inzivaya çekilerek ibadet etmiş. 'İnsanların sorunları için neler üretebiliriz?' diye düşünmüş. Daha sonra Medine'ye hicret edince uygulamayı Mescid-i Nebevi'de devam ettirmiş. Vefat edeceği yıl 20 gün itikafta kalmış.”

Gargan, ramazanın son günlerini yoğun ibadetle geçirdiklerini dile getirerek, “Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar tarafından yapılan bir ibadet, itikaf. 1500 yıldan beri Müslümanlar, ramazanın son 10 günü mescitlerde, camilerde itikaf ibadetini yerine getiriyor.” diye konuştu.

– “İtikafa girdiğinde insan sadece Rabb'ine odaklanıyor”

İtikafa giren vatandaşlardan Ramazan Karakahraman da yıllardır itikafa girdiğini söyledi.

İtikafta maddiyattan uzaklaştığını anlatan Karakahraman, “İtikafa girdiğinde insan sadece Rabb'ine odaklanıyor. Dünyayla ilişkiyi bir nevi kesmek anlamına gelmektedir. İnsan ramazanın son 10 gününde ibadete daha da yoğunlaşıyor. Bu, Müslümanlar için daha fazla dua etmek, günahlardan arınmak için bir fırsat.” şeklinde konuştu.

Ahmet Bozkurtlar ise Edirne'de çeşitli camilerde yıllardır itikafa girdiğini anlattı.

İtikafta manevi huzur bulduğunu ifade eden Bozkurtlar, “Vatanımızın, kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin selameti için dua ediyoruz.” dedi.

Ömer Baydar da itikafa girdiğinde daha fazla ibadet yaparak manevi uyanış hissettiğini kaydetti.