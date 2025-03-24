İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Çanakkale’de iftar programına katıldı haberi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde iftar programına katıldı.

Dervişoğlu, Lapseki Belediyesince Çarşı Meydanı'nda düzenlenen sokak iftarında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türkiye'yi geçilmez kılan iradenin adı olduğunu, Çanakkale'yi geçemeyenlerin Türkiye'yi de asla geçemeyeceklerini iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu yerde adalet duygusunun zedelendiğini belirten Dervişoğlu, “O sebeple devletin dini madem ki adalettir. Bu mübarek gecede bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere buradan sesleniyorum; adaletle hükmedin, adaletle yönetin. Aksi takdirde hem ülkenize hem de inançlarınıza ihanet etmiş olmak durumuyla karşı karşıya kalırsınız.” dedi.

İYİ Partinin 11 aydır genel başkanı olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Adliye koridorlarından kendimi kurtaramadım. Her gün bir haksızlığa uğramış insanın yanında saf tutmak mecburiyetindeyim. Ya adliyedeyim ya karakoldayım ya cezaevi ziyaretindeyim. Burası nasıl bir ülke oldu? Siyasetçi kendisine yöneltilmiş isnat ve iddialardan kendini kurtaramıyor. Belediye başkanları hakkında soruşturmalar, kovuşturmalar, yargılamalar yapılıyor. Sokakta gezen insan, devlet tarafından adliyeye davet edildiğinde kendisini hukukun güvencesinde hissedemiyor. Benim kendimi hukukun güvencesinde hissetmediğim bir ülkede vatandaş ne yapsın?”

Dervişoğlu, ülkede birtakım olayların, protestoların yaşandığını, üniversitelerde boykotların başladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Meydanlarda insanlar haksızlığa başkaldırmak üzere toplanıyor. Meydanlarda sadece insanlarımız adaletsizliğe isyanından bulunmuyor, 'birtakım soruşturmalara bağlı olarak birileri tutuklandı. Birilerinin hakkında yargılama var. Bunlar da adil olmayan bir düzen içerisinde gerçekleşiyor' diye o protestolara katılmıyor, başka gerekçeleri de var. Emekli, dul, yetim tenceresini kaynatamıyor. En büyük adaletsizliğin mutfakta yaşandığını gördüğü için meydanları dolduruyor. Gençlerimiz geleceklerini vize kuyruklarında arıyorlar. Uğruna her şeyi vermeye razı oldukları bu güzelim ülkede, bir gelecek inşa edemiyorlar. O sebeple isyan ediyorlar, bunu bir adaletsizlik addediyorlar.”

İftara, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, CHP Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, İYİ Parti Lapseki İlçe Başkanı Erdinç İş, partililer ve vatandaşlar katıldı.