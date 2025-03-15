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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milletvekili adayı Toca’nın cenazesine katıldı haberi

İSTANBUL (AA) - İYİ Partinin 2023 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olan Fisun Mehlika Toca, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Toca için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Cam...