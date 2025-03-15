İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, milletvekili adayı Toca’nın cenazesine katıldı haberi

İYİ Partinin 2023 genel seçimlerinde İstanbul'dan milletvekili adayı olan Fisun Mehlika Toca, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Toca için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Toca'nın kızı Ahter Cemre Boztaş, damadı Can Boztaş, kardeşi Gökhan Toca, eski eşi Gökay Ün ve aile yakınları ile arkadaşları katıldı.
Toca'nın ailesine taziyelerini ileten Dervişoğlu, tabuta Kavuncu ile birlikte omuz verdi.
Fisun Mehlika Toca'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.
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