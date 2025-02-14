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iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi
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iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi

- iyzico CEO'su Orkun Saitoğlu: - "Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico'nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi

iyzico, finansal teknoloji girişimi Paynet'i 87 milyon dolar yatırımla bünyesine kattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satın alma işlemi, Rekabet Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası onay süreçlerinin tamamlanmasıyla resmileşti. Anlaşma, teknoloji sektöründe iki Türk şirket arasındaki en büyük satın almalardan biri oldu.

Satın alma süreci, Paynet ve Arena Bilgisayar'ın münhasır finansal danışmanı Odin Financial Advisors'ın rehberliğinde tamamlandı.

Türkiye'de 130 binden fazla e-ticaret sitesine ödeme altyapısı sunarak milyonlarca kullanıcıya hizmet veren iyzico, gerçekleştirilen satın alma ile finansal hizmetleri demokratikleştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Satın almayla birlikte, Paynet'in işletmeler arası ticaret (B2B) ve işletmelerin diğer işletmeler aracılığıyla tüketicilere ulaşmasını sağlayan (B2B2C) ödeme çözümlerindeki uzmanlığı iyzico'nun mevcut ürün portföyüne entegre edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen iyzico Üst Yöneticisi (CEO) Orkun Saitoğlu, satın almanın şirketin Türkiye pazarındaki konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Saitoğlu, satın alma sürecinin resmi olarak tamamlanmasının iyzico ve Türkiye finansal teknoloji sektörü açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, “Üye işyerlerimizin büyüme ve dijitalleşme yolculuğuna, kullanıcılarımızın uçtan uca alışveriş deneyimine değer ve yenilik katma hedefimizin bir yansıması olan bu yatırımı hissedarımız Prosus ile hayata geçirdik. Paynet'in B2B ve B2B2C ödeme çözümlerindeki tecrübesini iyzico'nun yenilikçi ürün portföyüne katmak, bize daha geniş bir hizmet yelpazesi sunma fırsatı veriyor. Böylece finansal hizmetleri demokratikleştirme ve herkes için erişilebilir kılma vizyonumuzu daha da pekiştireceğiz. Yüksek bir sinerjiyle sektörümüzde öncü konumumuzu koruyacak ve güçlendireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Finansal
İyzico
Satın Alma

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