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Tekirdağ’da Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi açıldı haberi
DeFacto’nun emisyon azaltım hedefleri, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı haberi
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi
Erken tedavi edilmeyen zona hastalığı görme kaybına sebep olabiliyor haberi
Edirne’de soğuk hava etkili oluyor haberi
Dijitalleşmeyle beraber kelime hazinesinin azalması, gençlerin düşünme yetilerini olumsuz etkiliyor haberi
Balıkesir’de seyir halindeki yolcu otobüsü yandı haberi
Kağıthane’de kar nedeniyle yokuşta kayan otomobil park halindeki araca çarptı haberi
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İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilere "cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı" diyerek sözde avukatlık ücreti talep eden şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İzmir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı haberi

İzmir merkezli 4 ilde, sosyal medya üzerinden ulaştıkları kişilere “cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı” diyerek sözde avukatlık ücreti talep eden şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden açtıkları sahte kadın profiliyle iletişim kurdukları kişilerin görüntülerini kaydeden ardından da “cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı” diyerek avukatlık ücreti talep eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, ilk etapta mağdur 45 kişiye ulaştı ve onların ifadelerini aldı.

Daha sonra İzmir, İstanbul, Rize ve Antalya'da şüphelilerin kullandığı 5 ayrı ofise baskın yapıldı.

Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı, ayrıca aramalarda 2 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ile çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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