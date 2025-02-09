SON DAKİKA
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi
İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı haberi
İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Ümit Özdağ’ı cezaevinde ziyaret etti haberi
Sakaryaspor, Gael Kakuta ile anlaştı haberi
Pendik’te otomobilinin dikiz aynasını kırdığı için motosikletliyi ezen sürücü adliyede haberi
Tekirdağ’da poyraz 6 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor haberi
Milli yelkenci Kurnaz, 12. kez Türkiye şampiyonu oldu haberi
Marmaraereğlisi Gümrük Müdürlüğü aracılığıyla geçen yıl 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi haberi
Esenler’de anahtarı kontakta bırakılan otomobili çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı haberi
İstanbul’da 27 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

BURSA (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde dün eşiyle bindiği motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın'ın cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
İzmir’de motosiklet kazasında ölen polis memurunun cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

İzmir'in Bornova ilçesinde dün eşiyle bindiği motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yunus Aydın'ın cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Yunus Aydın'ın cenazesi, İzmir'deki işlemlerinin ardından Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Turgutalp Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki mahalle camisinde Aydın'ın yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Aydın'ın ailesi ve yakınları ile İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Aydın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Bu arada aynı kazada yaralanan Yunus Aydın'ın 4 aylık eşi Mihriban Aydın'ın (25) ise tedavisinin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği, sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Yunus Aydın'ın (26) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün Bornova ilçesi Mevlana Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilmişti. Kazada, sürücü ve motosikletteki eşi Mihriban Aydın ağır yaralanmıştı. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Aydın'In
İnegöl

İlgili Haberler

İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:24

İstanbul’da 2024’te yaklaşık 5 bin kişi tedaviyle sigarayı bıraktı haberi

Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:20

Sanatçı Peçe, ilk sergisi “Kusurlu Bağlantı”yla bugünün meselelerine odaklanıyor haberi

“Geleceğimize El Atalım” projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:10

“Geleceğimize El Atalım” projesi 30 gencin akademik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak haberi

Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:04

Edirne’de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek haberi

Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:04

Tedaviyle sigarayı bırakan aile, rahat nefes almanın keyfini yaşıyor haberi

GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi
Yerel
9 Şubat 2025, 12:00

GÜNCELLEME – Tuzla’da duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina tahliye edildi haberi

Edirne’den kısa kısa haberi Edirne’den kısa kısa haberi Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi Tekirdağ’da üreticiler “Cuma Buluşmaları” kapsamında bilgilendirildi haberi