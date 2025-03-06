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“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi
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“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi

- Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mine Dağgez: - "Jinekolojik rahatsızlıkları olan kadınlar, kan basıncı, kolesterol ve kilo gibi kardiyovasküler risk faktörlerini düzenli olarak takip etmeli"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Jinekolojik hastalıklar kalp hastalığı riskini artırabilir” uyarısı haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mine Dağgez, jinekolojik rahatsızlıkları olan kadınların, kan basıncı, kolesterol ve kilo gibi kardiyovasküler risk faktörlerini düzenli olarak takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Biruni Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni araştırmalar, jinekolojik hastalıkların kalp hastalığı riskini yükseltebileceğini gösteriyor.

Kanada'da yapılan ve hakemli bir dergide yayımlanan geniş çaplı bir meta-analize göre, endometriozis ve polikistik over sendromu gibi jinekolojik hastalıkların, kalp ve damar hastalıkları riskini yüzde 28 artırabileceğini ortaya koydu.

Bu bağlantının kronik inflamasyon, hormonal dengesizlikler ve insülin direnci gibi faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtiliyor. Çalışmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise bu riskin genç yaşlardan itibaren ortaya çıkabileceği oldu. Bu durum, erken teşhis ve düzenli kontrollerin önemini bir kez daha gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mine Dağgez, jinekolojik hastalıkların sadece üreme sağlığını değil, tüm vücut sistemini etkileyebildiğini belirtti.

Doç. Dr. Mine Dağgez, özellikle uzun süreli hormonal tedavi gören veya cerrahi müdahale geçiren hastaların düzenli kardiyovasküler taramalardan geçmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Jinekolojik rahatsızlıkları olan kadınlar, kan basıncı, kolesterol ve kilo gibi kardiyovasküler risk faktörlerini düzenli olarak takip etmeli. Bu hastalar sağlıklı beslenme, egzersiz ve stres yönetimi gibi kalp dostu yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsemeleri büyük önem taşıyor.”

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