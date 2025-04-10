KADEM’in “10. Kadın Araştırmaları Kongresi” İstanbul’da düzenlendi haberi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “10. Kadın Araştırmaları Kongresi”nde kadına ilişkin konuları tartışmaya açtıklarını belirterek, “Literatürdeki veya uygulamadaki eksikleri tespit ederek, yeni çalışma alanlarımızı belirliyoruz. Bu yıl da kongremizin temasını 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirledik.” dedi.

KADEM tarafından “Mitik Söylem ve Kadın” temasıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen kongrede konuşan Gümrükçüoğlu, kadının onuruyla yaşayacağı güvenli bir toplum inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Gümrükçüoğlu, kadın hakları ve aileyi ilgilendiren meselelerde kalıcı çözümler üretmeye, adalet merkezli bir söylem ve literatür oluşturmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Temel meselenin kadına yönelik her türlü adaletsizlik, şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleriyle mücadele etmek olduğuna dikkati çeken Gümrükçüoğlu, “Kadınların fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik bakımdan iyi oluş halinin sağlanması, toplumsal hayatın her alanında fırsat eşitliğine ulaşması hedeflerimiz arasında. Bu doğrultuda 12 yıldır eğitim çalışmaları yapıyor, kampanyalar düzenliyor, büyük projeleri hayata geçiriyoruz.” diye konuştu.

Gümrükçüoğlu, kongrenin akademik camia ile sivil toplum arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu kongrede, kadına ilişkin konuları tartışmaya açıyor, literatürdeki veya uygulamadaki eksikleri tespit ederek, yeni çalışma alanlarımızı belirliyoruz. Bu yıl da kongremizin temasını 'Mitik Söylem ve Kadın' olarak belirledik. Mitler, insanlık tarihinin en eski anlatılarıdır. Toplumların kolektif bilincinde kök salan bu mitik anlatılar yalnızca kültürel hikayeler olmakla kalmaz. Aynı zamanda toplumsal düzenin şekillenmesinde bir amaca ve ihtiyaca hizmet ederler. Özellikle cinsiyet rolleriyle ilgili algılarımız mitlerden derinden etkilenmiştir. Mitlerle kurulan ilişkiyi toptan ret ya da onay üzerinden değil, eleştirel bir okuma çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Bu yaklaşım, hem mitin taşıdığı kültürel belleği korumayı hem de bu belleğin manipülasyonuna karşı durmayı mümkün kılar. KADEM 10. Kadın Araştırmaları Kongresi, bu bakış açısıyla 'Mitik Söylem ve Kadın” ilişkisini derinlemesine incelemeyi amaçlıyor. İnanıyoruz ki kongremiz, kadına ilişkin akademik literatüre ve söylem dünyamıza yeni bakış açıları, yeni stratejiler kazandırılacaktır.”

– “Buluşmada var olmak üniversitemizin 'Perspektif 2053 Vizyonu'yla da örtüşmektedir”

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ise bu kongrenin barış ve esenlik medeniyetinin yeniden inşası için atılmış mütevazı, kararlı ve güçlü bir adım olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Zülfikar, “Mitik Söylem ve Kadın” temasının kadının tarih boyunca üstlendiği rolleri, mitlerden gerçeğe uzanan uzun ve çetin yolculuğunu ele aldığını aktararak, “Mitler, bir toplumun hafızasıdır; değerlerini, inançlarını ve hayallerini yansıtır. Kadın ise bu mitlerin hem öznesi hem de taşıyıcısı olmuştur. Bu kongre kadim bilgeliğin modern bilimle buluşmasını temsil ediyor. İstanbul Üniversitesi olarak, bu buluşmada var olmak üniversitemizin 'Perspektif 2053 Vizyonu'yla da örtüşmektedir. Evet 2053'te, bilimsel zeminde üretimin öncüsü, toplumsal sorunlara kalıcı çözümler bulan, adalet ve hakkaniyetle şekillenmiş bir dünya üniversitesi olmayı hedefliyoruz.”

Özellikle 28 Şubat sürecinde İstanbul Üniversitesi'ndeki genç kızların inançlarından ve kimliklerinden ödün vermeden ilim tahsili için gösterdikleri direncin sadece bir kıyafet meselesi değil, bir özgürlük ve hak arayışı olduğunu vurgulayan Zülfikar, “O günlerin hatırası bugün bizlere bir emanet olarak kalmıştır. Bu emanet, kadınlarımızın her alanda varlık göstermesi, seslerini duyurması ve hak ettikleri temsil gücüne kavuşması için çalışma azmimizi diri tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.

– Sunulan bildiriler kitaplaştırılacak

Prof. Dr. Dursun Ali Tökel'in başkanlığında yapılan kongrede, kadınlarla ilgili görüş, düşünce ve inanışların arkasında yer aldığı düşünülen mitler konuşuldu.

Kongrede, KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, KADEM Akademi Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, İstanbul Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı katıldı.

Başkanlığını Kongrenin Doç. Dr. Gümrükçüoğlu'nun yaptığı “Cinsiyet, Kötülük ve Kutsallık: Mitlerden Moderniteye” başlıklı oturumunda Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahçekapılı, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Cengiz Çakmak ile Dr. Öğr. Gör. Betül Özel Çiçek sunum yaptı.

İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Haliç Üniversitesinin ortaklığında düzenlenen kongrede sunulan bildirilerin KADEM tarafından uluslararası kitap olarak yayınlanması hedefleniyor.