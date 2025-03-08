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Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği “Kadın Liderler ile Dönüşen Yönetim ve Kapsayıcı Gelecek” paneli düzenledi haberi
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Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Kadın deniz astsubayları ile Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun kadın öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda TCG Nusret Gemisi ile düzenlenen seyir faaliyetine katıldı.Kadın öğrenciler ve ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kadın bahriyeliler, TCG Nusret Gemisi ile Çanakkale Boğazı’ndaki seyir faaliyetine katıldı haberi

Kadın deniz astsubayları ile Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulunun kadın öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nda TCG Nusret Gemisi ile düzenlenen seyir faaliyetine katıldı.

Kadın öğrenciler ve astsubaylar ziyaretleri kapsamında ilk olarak Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına geldi.

Burada Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen tarafından karşılanan heyete karanfil takdim edildi.

Heyet daha sonra TCG Nusret Gemisi'ne geçti.

Burada seyir faaliyetine katılanlar, Çanakkale Deniz Müzesi Müdürü Deniz Albay Serhan Aras ile görüşüp denize çelenk bıraktı.

Albay Aras, burada yaptığı konuşmada, 110 yıl önce bugün Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephesi olan Çanakkale'de, kahraman Nusret Mayın Gemisi'nin tarihin gördüğü en stratejik harekatlardan birini gerçekleştirerek savaşın kaderini değiştirdiğini söyledi.

Seyir faaliyetinin ardından Deniz Harp Okulunun kadın öğrencileri ile kadın deniz astsubayları Çanakkale Deniz Müzesi önünde fotoğraf çektirdi.

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