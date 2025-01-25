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Kağıthane’de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Bilecik’te Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ampute operasyonu gerçekleştirildi haberi
Bilecik’te gençlerin talebiyle kurulan kulüp amatör ligde mücadeleye hazırlanıyor haberi
Bağcılar’da başkasına benzetildiği için darbedilip bıçaklanan kişi öldü haberi
Kocaeli, Düzce ve Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4,5 milyon sentetik ecza hap ele geçirildi haberi
TDV Genel Müdürü Turan Edirne’de ziyaretlerde bulundu haberi
Prof. Dr. Soyhan’dan Kartalkaya’daki otelde “yanlış mimari ve güncel teknoloji eksikliği” değerlendirmesi haberi
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Kağıthane’de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kağıthane’de bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) – Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Gürsel Mahallesi Zeytuni Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Feyza Vatan yönetimindeki 34 GED 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak bir binanın bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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