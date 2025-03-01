Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi

Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen bir iş makinesinin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Çağlayan Mahallesi'nde inşaat işçileri, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki iş makinesini kepçeye bağladıkları halatla şantiye alanına çekmeye başladı.
Halatın kopması sonucu, kontrolünden çıkan iş makinesi, yokuş aşağıya kayarak park halindeki araçlara çarptı.
Kaza nedeniyle yaralanan 2 kişi ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri, iş makinesi operatörü A.B'nin ifadesini aldı.
Öte yandan, iş makinesinin yolda kayarak araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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