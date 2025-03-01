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Balıkesir’de çocuklar soğuktan etkilenen köpeği kalp masajıyla hayata döndürdü haberi
Şeyh Galib’in başyapıtı “Hüsn ü Aşk”, çizgi romana uyarlandı haberi
Balıkesir’de firari hükümlü yakalandı haberi
Kırklareli’nde gıda işletmeleri denetlendi haberi
Selimiye Camisi ramazanı sınırlı sayıda ziyaretçiyle karşıladı haberi
Kırklareli’nde dilencilere yönelik denetim yapıldı haberi
Grup Dergah, ramazana özel “Can Muhammed (S.A.V)” ilahisini seslendirdi haberi
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Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen bir iş makinesinin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.Çağlayan Mahallesi'nde inşaat işçileri, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki iş makin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kağıthane’de kontrolden çıkan iş makinesinin park halindeki araçlara çarpması kamerada haberi

Kağıthane'de kepçeyle inşaat alanına çekilen bir iş makinesinin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çağlayan Mahallesi'nde inşaat işçileri, yaklaşık 200 ton ağırlığındaki iş makinesini kepçeye bağladıkları halatla şantiye alanına çekmeye başladı.

Halatın kopması sonucu, kontrolünden çıkan iş makinesi, yokuş aşağıya kayarak park halindeki araçlara çarptı.

Kaza nedeniyle yaralanan 2 kişi ambulansla Şişli Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, iş makinesi operatörü A.B'nin ifadesini aldı.

Öte yandan, iş makinesinin yolda kayarak araçlara çarpması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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