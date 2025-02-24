Kahramanmaraşlı öğrenciler Huawei Fikir Maratonu’nda afetlere karşı dijital projeler geliştirdi haberi

Huawei Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin düzenlediği “Afet Teknolojileri Yönetimi Fikir Maratonu”nun ikincisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliginde gerçekleştirildi.

Huawei Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, teknoloji odaklı projeleri desteklemek ve genç yetenekleri teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Kahramanmaraş ve çevre illerden gelen öğrenciler, afetlere karşı bulut bilişim ve yapay zeka odaklı projeler geliştirdi.

İki gün süren maraton kapsamında 30 öğrenci, 10 takıma ayrılarak Huawei'in AR-GE mühendisleri mentörlüğünde projelerini oluşturdu.

AFAD Afet Yönetimi Teknolojileri Çalışma Grup Başkanı Seher Turan, etkinlik kapsamında AFAD’ın afet yönetim vizyonunu anlatan bir sunum gerçekleştirdi.

Yarışma sonunda jüri değerlendirmesiyle birinci olan Ayyıldız takımı, yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojisiyle afet çantalarındaki eksiklikleri tespit eden ve kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunan “Afet Öncesi Hazırlık Asistanı” uygulamasıyla ödüle layık görüldü. Takım üyeleri, Huawei MatePad 11.5 kazandı.

İkinci olan Mind Benders takımı “Aşina” projesiyle Huawei Watch GT4, üçüncü olan Edge of Tomorrow takımı ise “Güvenli Konum” projesiyle Huawei Watch Fit 3 ödülünü aldı. Diğer yedi takıma Huawei Band 9 hediye edildi.

– “Burada üretilen fikirlerin, ülkemizin afetlere hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz”

Açıklamada ödül töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Fikir Maratonu'nun öğrencilerin yaratıcılığını ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Yasım, etkinliğin sadece akademik gelişime değil, öğrencilerin kariyerlerine de büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak, “Burada kuracakları bağlantılar, edinecekleri deneyimler ve geliştirecekleri projeler, onları yarının liderleri yapacak önemli adımlardır. Bu anlamlı organizasyona katkı sağlayan Huawei Türkiye ekibine, değerli akademisyenlerimize ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Dijital Dönüşüm Koordinasyon Daire Başkanı Furkan Civelek ise afet yönetiminde teknolojinin giderek daha kritik hale geldiğini belirtti.

Civelek, dijital dönüşümün, yalnızca günlük hayatı kolaylaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda kriz anlarında hızlı ve etkili çözümler sunarak hayat kurtardığına kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak, afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye inşa etmek adına teknolojiyi en verimli şekilde kullanmayı ve bu alanda yenilikçi çözümler geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda, Huawei ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen bu değerli etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Burada üretilen fikirlerin, ülkemizin afetlere hazırlık süreçlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Huawei Türkiye Kamu ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Faruk Şahin da 6 Şubat depremlerinin dayanışmanın ve ortak hareket etmenin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Şahin, “Bugün burada, afet yönetimi teknolojilerinde yenilikçi fikirler geliştirmek üzere, gençlerimizle bir araya geldik. Afetlere daha dirençli bir Türkiye inşa etmek için üretilen her fikir, aynı zamanda en kıymetli adımlardan biri anlamına geliyor. Bu anlamlı buluşmayı mümkün kılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne ve AFAD'a teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.