Kapıkule’de bir tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda tırda 67 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, tır sürücüsü tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren risk analizi çerçevesinde şüpheli görülen tırı arama hangarına çekti.
Yapılan x-ray taraması sonrası yoğunluk belirlenen bölgeler narkotik dedektör köpeği Cash'ın da katılımıyla arandı.
Tırın şoför mahallindeki özel bir bölmeye gizlenmiş 67 kilogram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Eşinin otomotiv yan sanayi fabrikasını devlet desteğiyle dönüştüren girişimci kadın bahçe mobilyası üretiyor haberi
Edirne’nin merkez caddesindeki “sokak sağlıklaştırma” çalışmaları devam ediyor haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümünde AKOM’da anma töreni düzenlendi haberi
Bilecik’te “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” yapıldı haberi