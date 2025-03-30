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Kapıkule’de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda taşıdıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için tır parklarında sıra bekleyen tır şoförleri Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta karşıladı.Kapıkule'deki camide bayram namazın...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kapıkule’de çıkış sırası bekleyen tır şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi haberi

Edirne'de, Kapıkule Sınır Kapısı'nda taşıdıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için tır parklarında sıra bekleyen tır şoförleri Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta karşıladı.

Kapıkule'deki camide bayram namazını kılan şoförler, meslektaşlarıyla bayramlaştıktan sonra ailelerini telefonla aradı.

Bayrama uzakta girmenin burukluğunu yaşayan şoförler, aileleri ve yakınlarıyla telefonda konuşarak hasret giderdi.

Avrupa'ya yük taşıyan Ramazan Kaplan, AA muhabirine, bayramı ailesinden ayrı kutlamanın hüznünü yaşadığını söyledi.

Tır parkında sıra beklerken arkadaşlarıyla bayramlaştığını belirten Kaplan, eşi ve çocuklarıyla telefonda konuştuğunu aktardı.

Tır şoförlerinin her zaman aile hasreti duyduğunu anlatan Kaplan, “Bir bayramı daha ailemizden uzakta yollarda geçiriyoruz. Ekmek paramızı kazanmak, kimseye muhtaç olmamak için çalışıyoruz. Ailemizden uzak kalmak bizim çilemiz. Bayramlarımız buruk geçiyor. Ailemize güzel bir hayat sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

İngiltere'ye giden Gökhan Atay ise iki aydır eve gitmediğini dile getirdi.

Uzun zamandır ailesiyle bayram kutlayamadığını vurgulayan Atay, “Aile özlemi yaşıyoruz, onlar bizim hasretimizi çekiyor. Ama hayatımızı sürdürmek için çalışmamız lazım.” dedi.

Sait Adıyaman da bayramların buruk geçtiğini kaydetti.

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