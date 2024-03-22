Kar Nedeniyle 11 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor

Şırnak’ta 2 günden bu yana etkili olan yoğun yağışla kar kalınlığı kent merkezinde 15, yüksek kesimlerde 25 santimetreye ulaştı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçeye bağlı 7 köy ve 4 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, kapalı yolları açma çalışması sürüyor.
İlgili Haberler
Kırklareli’nde Down Sendromlu Öğrencilerden “Bayrak” Sergisi
Çanakkale’de 58 Suç Kaydı Bulunan Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ’da Deniz Ulaşımına Lodos Engeli
Yıllarca Mağarada Yalnız Yaşayan Adam Öldü
Edirne’de Tarihi Eser Operasyonunda Roma Dönemine Ait 14 Gözyaşı Şişesi Ele Geçirildi
Çanakkale’de 84 Düzensiz Göçmen Yakalandı