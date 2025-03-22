SON DAKİKA
Edirne’de kuraklık çeltik üretim sürecini tehdit ediyor haberi
Troya Müzesi’ndeki 25 saatlik İlyada Destanı okuması tamamlandı haberi
“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi
Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi
Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi
Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi
Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi
Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi
Edirne’de kuraklık çeltik üretim sürecini tehdit ediyor haberi
Troya Müzesi’ndeki 25 saatlik İlyada Destanı okuması tamamlandı haberi
“Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” filmi 28 Mart’ta vizyona girecek haberi
Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi
Tekirdağ’da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Edirne’de büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanıyor haberi
Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi
Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi
Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi

Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Karadeniz'den av sezonunda teknelerde çalışmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, Marmara'da müsilaj nedeniyle erken paydos ederek sezonluk mesailerinde sona geldi.Tekirdağ'da balıkçılar Marmara Denizi'nde ağlara takılarak...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karadenizli tayfalar, Tekirdağ’da sezonluk mesailerini erken tamamladı haberi

Karadeniz'den av sezonunda teknelerde çalışmak için Tekirdağ'a gelen tayfalar, Marmara'da müsilaj nedeniyle erken paydos ederek sezonluk mesailerinde sona geldi.

Tekirdağ'da balıkçılar Marmara Denizi'nde ağlara takılarak avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle 15 Nisan'da başlayacak av yasağından önce paydos etti.

Eylülde av sezonunun başlamasıyla Tekirdağ'a gelen Karadenizli tayfalar, sezon boyunca teknelerde çalıştı.

Erken paydosun ardından yıpranmış ağları onarmaya, motor ve radar bakımlarını yapmaya başlayan tayfalar, işlerinin bitmesinin ardından evlerinin yolunu tutacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların, sezon boyunca denizlerde nasiplerini aradığını söyledi.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi illerinden gelen tayfaların, müsilajdan dolayı sezonu erken bitirdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, “Her sene sezon öncesi Karadeniz'in farklı illerinden tayfalar ilimize geliyor. Sezon sona erene kadar tayfalar teknelerde ekmek mücadelesine devam ediyor. Bu sene Marmara'da müsilajın artmasından dolayı büyük tekneler sezonu erken bitirmeye karar verdi. Teknelerde çalışana tayfalarda ağ bakımlarının tamamlanmasının ardından memleketlerine dönecek.” dedi.

Karadeniz'den gelen balıkçı Okan Yılmaz da denizdeki ekmek mücadelelerinin bu sene erken tamamlandığını dile getirdi.

Müsailajın bu sene Marmara'da avlanmayı zorlaştırdığını aktaran Yılmaz, bu sezon evlerine erken dönmek zorunda olduklarını belirtti.

Bartın'dan gelen Emre Yıldız da sezon boyunca denize ağ atarak nasiplerini aradıklarını ifade ederek, ağ bakımlarının tamamlanmasıyla sezonun bitireceklerini söyledi.

İlgili Haberler

Sakarya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu haberi
Yerel
22 Mart 2025, 10:40

Sakarya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu haberi

Kırklareli’nde vatandaşlara fidan dağıtıldı haberi
Yerel
22 Mart 2025, 10:34

Kırklareli’nde vatandaşlara fidan dağıtıldı haberi

Bayraktar KIZILELMA manevra testini de başarıyla geçti haberi
Yerel
22 Mart 2025, 03:34

Bayraktar KIZILELMA manevra testini de başarıyla geçti haberi

Bursa’da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi haberi
Yerel
22 Mart 2025, 03:24

Bursa’da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi haberi

Balıkesir’de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı haberi
Yerel
22 Mart 2025, 02:54

Balıkesir’de resmi kurum ve evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı haberi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Sultangazi’de ramazan etkinliklerine katıldı haberi
Yerel
22 Mart 2025, 02:14

AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir Sultangazi’de ramazan etkinliklerine katıldı haberi

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı haberi Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı haberi Gelibolu’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi Gelibolu’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi