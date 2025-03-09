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Vize’de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor haberi
Medipol’un “Geleneksel Medya Mensupları Sahur Buluşması” gerçekleştirildi haberi
Karamürsel’de kadın esnaf iftarda buluştu haberi
Kocaeli’de kadınlar ligi müsabakası yarıda kaldı haberi
Edirne’de mera ıslah çalışmaları sürüyor haberi
Ticaret Bakanı Bolat, “MÜSİAD Geleneksel İftar Programı”nda konuştu: haberi
İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba izin verilmedi haberi
Sakarya’da Gazze ve Filistin’e destek için iftar programı düzenlendi haberi
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Karamürsel’de kadın esnaf iftarda buluştu haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafla iftarda bir araya geldi.Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Karamürsel...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karamürsel’de kadın esnaf iftarda buluştu haberi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın esnafla iftarda bir araya geldi.

Karamürsel Altınkemer Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Karamürsel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Yanık, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

İş alanının her köşesinde kadınların bulunduğunu ve işlerini severek yaptıklarını anlatan Yanık, “Aynı çatı altında bu bütünlüğü bir kez daha gösterdik. Allah bol, bereketli kazançlar versin, afiyet olsun.” ifadelerini kullandı.

Programa, Kaymakam Kemal İnan, eşi Sedef İnan, Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, eşi Buket Kaya, Antikkapı AŞ Genel Müdürü İsmail Yıldırım, eşi Tuğba Yıldırım, eski başpehlivan Ahmet Taşçı, eşi Gamze Taşçı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kadın meclis üyeleri, kooperatif üyeleri ve eşleri ile kadınlar katıldı.

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