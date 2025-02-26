“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi

FATİH TÜRKYILMAZ – TRT'nin dijital platformu “tabii”nin yeni dizisi “Kardan Aydınlık”ın çekimleri sona erdi.

RGB Grup Medyanın yapımcılığını üstlendiği dizi, Türkiye'nin ilk imam hatip lisesi müdürü Mahmut Celalettin Ökten'in hayatını anlatıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Ali İpin, Hazım Körmükçü, Eslem Akar, Furkan Kalabalık, Recep Usta, Ahmet Varlı ve Deniz Hamzaoğlu yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Yücel Hüdaverdi’nin oturduğu yapımın senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme aldı.

Yapımda Mahmut Celalettin Ökten rolünü canlandıran usta oyuncu Ali İpin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalettin Ökten ismini bildiğini ama tam anlamıyla tanımadığını belirterek, “Teklif geldiğinde senaryoyu okudum ve çok etkilendim. Ondan sonra daha derinlemesine birtakım araştırmalara girdim. Çekimler başladığında, senaryo ile gelen birtakım verilerle daha fazla araştırma yapma şansına sahip olup, bu karakteri gerçekten çok benimsedim.” dedi.

Ali İpin, dizinin anlatıldığı 1948-1951 yıllarında yaşamasa da o dönemi yaşayanlardan dinlediğini vurgulayarak, “O dönemleri anlamak benim için çok zor olmadı. Çünkü mesela 1960 İhtilali'ni yaşadım. O kadar net hatırladığım şeyler var ki o ihtilale ait. Birtakım insanların askerler tarafından sokaktaki menfezlerde aranması… Bunlara şahit oldum. Çünkü o dönem örfi idare vardı. Tabii yetişkinler dışarı çıkamıyor ama biz çocuklar ortalıkta dolanıp duruyorduk. Bunun vasıtasıyla ben birçok şeye şahit olabildim.” şeklinde konuştu.

Yakın tarihe her zaman ilgili olduğuna dikkati çeken İpin, yaşamış karakterleri canlandırmayı çok sevdiğini dile getirdi. İpin, dizide Ökten'e oldukça benzemeye çalıştığını vurgulayarak, çok fazla ortak yönlerinin olduğunu sözlerine ekledi.

Oyuncu İpin, gerçek hayatta karşılığı olan karakterlere hayat vermenin bir özen istediğine vurgu yaparak, “Hayatı anlatan bir hikaye olduğu için izlemenizi gerçekten tavsiye ediyorum. Biz de çok keyifli çalıştık. Çok güzel bir iş çıktığına inanıyoruz. Ben, özellikle ana karakteri oynamam hasebiyle onu çok büyük bir rahatlıkla söyleyebilirim. Beni ziyadesiyle tatmin etti. Sizi de tatmin edeceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

– “İyi ve ahlaklı insan olmanın arayışları içerisindeyiz”

Oyuncu Hazım Körmükçü, dizide Milli Eğitim Başmüfettişi Necdet Korbay karakterini canlandırdığını aktararak, dönem projesinde rol almanın hem güzel hem de yorucu olduğunu söyledi.

Körmükçü, insanoğlunun inançlarını hayata geçirme arzusunun anlatıldığı bir hikayenin seyirciye sunulacağına işaret ederek, “Necdet Korbay karakteri dizide oğluyla çatışıyor. Baba-oğul arasındaki dengeler bozuluyor ve ister istemez bu senaryonun geneline yayılıyor. Sonuç itibarıyla iyi ve ahlaklı insan olma arayışı içerisindeyiz.” diye konuştu.

Dizi ve film çekimlerinin özellikle kış aylarında hiç kolay olmadığını ve çok sayıda kişinin emekleriyle işlerin ortaya çıktığını kaydeden Körmükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyük bir sorumluluk ve tabii ki çok kutsal bir görev. Dedem Hazım Körmükçü'nün hem ismini hem soyadını taşımak hem de aynı mesleği yapmak çok güzel ve bir o kadar da sorumluluk isteyen bir şey. Mesleğin tabii güzel yanları bunlar. Sorumluluklardan dolayı, yaptığınız işte kötü olma ihtimaliniz yok. Ben ekip ruhuyla çalışan bir kişiyimdir, son oyuncuyumdur. Çünkü çocukluğumdan beri ilk konservatuvar yıllarım ailemdir.”

Dizinin tabii platformundaki üçüncü projesi olduğunu söyleyen Körmükçü, “tabii'nin yurt içinde ve dışında seyirci kitlesinin çoğalması, yaptığı kaliteli işlerden kaynaklanıyor ve çok daha büyüyeceğine inanıyorum. Bu konuda emeği geçen bütün yöneticilere, idarecilere de teşekkür ediyorum.” dedi.

– “Celalettin Ökten'i çok güzel bir şekilde anlattığımıza inanıyorum”

Dizide “Zinnur” karakterini canlandıran Eslem Akar da 1940 ve 1950'li yıllarda yaşanan olayların kendisini çok etkilediğini belirterek, “Yaşanmış bir hikaye ve gerçekten bazı şeyler olsun diye bu mücadele verilmiş. Farklı bir eğitim sistemi getirilmek istenmiş. Celalettin Ökten'i çok güzel bir şekilde anlattığımıza inanıyorum. Umarım izleyici de aynı şeyi düşünür.” şeklinde konuştu.

Ökten'in eğitimine destek olduğu bir karakteri oynadığını vurgulayan Akar, onun mücadelesine en büyük desteği verenlerden biri olduğunu ifade etti.

Akar, çekim sürecinin keyifli ve öğretici olduğuna dikkati çekerek, “Dönem işi çekmek zor, soğukta çok daha zor. Oyuncular, ekip, yönetmen… Bence hepimizin enerjisi çok güzel uydu. Bunun da yansıyacağını düşünüyorum. O yüzden ben çok memnunum. tabii'de inanılmaz güzel işler var ve üretilmeye devam da ediyor. Umarım izleyicilerimiz de bizi yalnız bırakmaz ve severek izler.” görüşünü paylaştı.

– “Entelektüel bir öğretmenin gençler için yaptığı mücadele diyebilirim”

Oyuncu Recep Usta ise senaryoyu okuduğunda yapımın parçası olmaktan heyecanlandığını kaydederek, “Dönem işleri bir oyuncu olarak daha da cezbediyor. Kostümler, aksesuarlar, mekanlar bizi o dönemde hissettiriyor ve 'paydos' edildiğinde günümüze dönüyor olmak ekstra bir ayrıcalık gibi geliyor bana.” diye konuştu.

Usta, yapımda “Arın” karakterini canlandırdığını ve karakterin kendini arayış hikayesinde Celalettin Ökten ile insanı insan yapan öz değerleri keşfetmeye başladığını dile getirdi.

Dizinin büyük bir mücadele hikayesini işlediğine vurgu yapan Usta, “Yaşını başına almış, emekli, entelektüel bir öğretmenin gençler için yaptığı mücadele diyebilirim. Kış aylarında çekiyoruz ama öyle bir ekiple çalışıyoruz ki sımsıcak herkes. Hiçbir hava koşulu bizi üşütmüyor. O ekibin verdiği sıcaklıkla işimizi severek yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.