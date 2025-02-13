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Karadağ Edirne Fahri Konsolosluğu açıldı haberi
Çamlıca Kulesi’ni ziyaret edenlerin sayısı 2,2 milyona ulaştı haberi
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi’nin çevresi dronla görüntülendi haberi
Esenyurt Belediyesince depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri depolarda bırakıldı haberi
Borsa İstanbul’da gong Kalyon PV için çaldı haberi
Abdi İbrahim, Japon ilaç şirketi Rohto Pharmaceutical ile işbirliği anlaşması imzaladı haberi
Erdemir’de 30. Dönem Toplu İş Sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı haberi
EY, üretken yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerini içeren raporunu yayımladı haberi
Çanakkale’de motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 14 bin lira ceza yazıldı haberi
Sakarya’da çalıntı malzeme satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı haberi
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Karla kaplı Suuçtu Şelalesi’nin çevresi dronla görüntülendi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının ç...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi’nin çevresi dronla görüntülendi haberi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde fay hattının kırılması sonucu ortaya çıkan, her mevsim ziyaretçilerin uğrak noktası olan Suuçtu Şelalesi'nin çevresi karla kaplandı.

Çataltepe mevkisinde bulunan ve Karadere altındaki fay hattının çökmesiyle oluşan şelale, ilçe merkezine 22, Bursa'ya 125 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Granit metamorfik kayalar üzerinden 38 metre yükseklikten akan şelale, çevresindeki güzelliklerle beraber sesi ve görüntüsüyle misafirlerine manzaralar sunuyor.

Kar örtüsünün arasından süzülen Suuçtu Şelalesi ve çevresi dronla görüntülendi.

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