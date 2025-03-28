Karmod, Manavgat Belediyesine 5 adet halk ekmek büfe kabini teslim etti haberi

Karmod, Manavgat Belediyesine Halk Ekmek satışı için 5 adet “Kompocity” modeli büfe kabini gönderdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin Genel Müdürü Zekai Küçük, ürettikleri büfe kabinlerle ekmeğin hijyenik ortamda Manavgat halkıyla buluşturulacağını belirtti.

Satışa hazır üretimli büfe kabinlerinin Türkiye'nin çok sayıda il ve ilçesinde halk ekmeği tüketiciyle buluşturduğunu aktaran Küçük, ekmek satışına özel tasarlanan bu kabinlerin kullanım ergonomisi ve hijyen kolaylığı sunduğunu kaydetti.

Küçük, “Büfe kabinlerimiz cadde ve meydanlara kolaylıkla yerleştirilebiliyor. Şık tasarımlarıyla meydanda bir şehir mobilyası gibi yerini alıyor.” ifadelerini kullandı.

Dört farklı yapı grubunda birçok ebatta satış büfesi kabini üretimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçük, şu bilgileri paylaştı:

“CTP, panel sistem, Metrocity, Kompocity modellerinde büfe kabin üretimimiz bulunuyor. Bu modelleri 5 metrekareden 50 metrekareyi bulan ölçülerde onlarca ebatta üretebiliyoruz. Büfe kabinlerimiz ekmek satışının yanı sıra spor kulüpleri için stor mağaza, restoran-kafeterya, kurumsal mağazacılık gibi farklı alanlarda tercih ediliyor. Manavgat Belediyesi Halk Ekmek satışı için Kompocity modelimizle büfe kabinleri üreterek sevkini tamamladık. Beş adetten oluşan ekmek satış kabinleri 3×4 metre ölçüsünde kullanıma hazır konseptte üretildi.”