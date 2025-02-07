Karmod Plastik’ten otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümü haberi

Karmod Plastik, otellere yangın suyu fom depolama tankı çözümleri sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toprak altı kullanım özelliğindeki yangın suyu fom depolama tanklarıyla, otellerin yangın güvenliği şartlarına hazırlanmasına katkıda bulunuluyor.

Yangın suyu fom depolama tankları, turizm bölgelerinin yanı sıra sanayi tesisleri, toplu konut siteleri ve villalar, sosyal tesisler gibi çok sayıda alanda yangın güvenliğini destekleyici önlem olarak kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Plastik Grubu Genel Müdürü Talay Öztürk, Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının tekrarlanmaması adına yangın suyu depolamasının, tesislerde alınabilecek en öncelikli tedbirler arasında yer aldığını belirtti.

Otel ve turizm tesisleri için 10 binden 100 bin litreye varan ölçülerde yangın suyu fom depoları ürettiklerini kaydeden Öztürk, ürünün tek parça halinde sevk edildiğini bildirdi.

Öztürk, “Tanklar birbirine bağlantılanarak veya bağımsız kullanımla, ihtiyaç duyulan daha yüksek kapasitelere yükseltilebiliyor. Toprak altı şartlarına özel geliştirilen depolar, turizm tesis alanında yer kaplamadan kullanılabiliyor. Toprak altı özelliği, olası yangın risklerinde depoların zarar görmeden devreye alınabilmesini de sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Uzun ömürlü dayanıma sahip yangın suyu fom depolama tankı çözümleriyle çevrenin korunmasına da katkı sağladıklarına değinen Öztürk, şunları kaydetti:

“Yeraltı koşullarında uzun yıllar yıpranmadan kalabilen yangın suyu depolama tanklarımızla, otel benzeri turizm tesislerine güvenli çözüm üretiyoruz. Toprak altındaki depolar, turizm bölgesinde görüntü kirliliğine yol açmadan muhafaza edilebiliyor. Toprak altı depolarımıza, çürüme yapmayan polyester reçine katman uygulamalarıyla uzun ömür kazandırıyoruz. Polyester katmanları çelik çemberlerle destekleyerek, depolama tankı mukavemetini en iyi seviyeye yükseltiyoruz. Depo içerisindeki su hiç azalmadan, buharlaşma yapmadan muhafaza edilebiliyor.”

Öztürk, depolara basınç pompaları entegre edilme özelliği sayesinde olası yangına kısa sürede müdahalede bulunulabileceğini, gerekli durumlarda itfaiye araçlarına da su takviyesi sağlanabileceğini vurguladı.