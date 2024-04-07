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Kars Nisan Ayında Karlar Altında Kaldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki kara yolu, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu açıldı.

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Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, aralık ayında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda çalışma başlattı.
Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 1 greyder, 1 kepçe ve 1 rotatifle çalışma yürüten ekipler, 1700 rakımdaki Kızılgedik Geçidi’nde yolda biriken karları temizlemekte zorluk çekti.
Ekipler, yaklaşık 1 hafta süren çalışma sonucu iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan Selim-Göle kara yolunu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kars

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