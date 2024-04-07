Kars Nisan Ayında Karlar Altında Kaldı

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, aralık ayında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Selim-Göle kara yolunda çalışma başlattı.
Nisan ayına rağmen kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede 1 greyder, 1 kepçe ve 1 rotatifle çalışma yürüten ekipler, 1700 rakımdaki Kızılgedik Geçidi’nde yolda biriken karları temizlemekte zorluk çekti.
Ekipler, yaklaşık 1 hafta süren çalışma sonucu iki ilçe arasındaki mesafeyi kısaltan Selim-Göle kara yolunu ulaşıma açtı.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgede sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
İlgili Haberler
Çanakkale Boğazı’nda 71 Yıl Önce Batan Dumlupınar Denizaltısında Şehit Olan Denizciler Anıldı
Ordu’da 23 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
Kırklareli Valisi Ekici, Kadir Gecesi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Lüleburgaz’da Elektrikli Motosikletin Çarptığı Çocuk Yaralandı
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş Mazbatasını Aldı
Kardiyoloji Profesörü Özçelik’in İsmi Kütüphanede Yaşayacak