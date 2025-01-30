SON DAKİKA
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi haberi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “panel” operasyonunda 68 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi
Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi
Esenler’de, kimliğindeki yazım hatası sahte polisi yakalattı haberi
Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
“LESEXPO”, KFA Fuarcılık ve YMB işbirliğiyle İstanbul’da düzenlenecek haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel’den Vali Soytürk’e ziyaret haberi
İstanbul Valisi Gül, ruhsatı ya da işletme belgesi olmayan otellerin kapatılacağını bildirdi haberi
İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen “panel” operasyonunda 68 şüpheli yakalandı haberi
Kocaeli’de iki otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi
Kırklareli Valisi Turan ziyaretlerde bulundu haberi
Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi
Esenler’de, kimliğindeki yazım hatası sahte polisi yakalattı haberi
Tekirdağlı balıkçıların ağına en çok istavrit takılıyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi

Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi

BOLU (AA) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.Otelde 21 Ocak'ta çıkan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kartalkaya’da yangın çıkan otelde Bakanlık ve AFAD heyeti inceleme yaptı haberi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin çıkan yangında yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD personelinden oluşan heyet incelemelerde bulundu.

Otelde 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kayak merkezine gelen Bakanlık ve AFAD personelinden oluşan inceleme ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi nezaretinde otele girdi.

Yangın mahallinde yaklaşık 2,5 saat inceleme yapan heyet, daha sonra bölgeden ayrıldı.

İlgili Haberler

Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 16:35

Kocaeli’de kaza yapan jandarma trafik aracındaki 1 personel yaralandı haberi

Balıkesir’de aranan 22 firari hükümlü yakalandı haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 14:50

Balıkesir’de aranan 22 firari hükümlü yakalandı haberi

Edirne’den kısa kısa haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 14:31

Edirne’den kısa kısa haberi

Türk Kızılay Başiskele Temsilciliğinden kan bağışı etkinliği haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 14:31

Türk Kızılay Başiskele Temsilciliğinden kan bağışı etkinliği haberi

Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 14:25

Pendik Marina’daki atık yağ depolama alanında çıkan yangın söndürüldü haberi

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 170 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi ağırladı haberi
Yerel
30 Ocak 2025, 14:10

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, 170 ülkeden 150 bini aşkın ziyaretçi ağırladı haberi

İstanbul’da rektörler AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi İstanbul’da rektörler AA’nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı haberi Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi Beyoğlu’nda sahipsiz köpeklerin yolda yürüyenlere aynı noktada iki kez saldırması kamerada haberi