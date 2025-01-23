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Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi
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Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

BURSA (AA) – Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

Cenazeleri Bolu'dan Bursa'ya getirilen diş hekimi Erhan Tüzgiray (48) ve eşi Yasemen Boncuk Tüzgiray (41) ile çocukları Defne (11) ve Demir Tüzgiray (8) için Mudanya ilçesindeki Bademli Camisi'nde ikindi vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine ailenin yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı namazın ardından cenazeler, Bademli Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada Erhan ve Yasemen Boncuk Tüzgiray çiftinin, Hacettepe Üniversitesinden mezun oldukları ve 2012 yılında evlendikten sonra Ankara'da özel bir diş polikliniğinde görev yaptıkları öğrenildi.

Tüzgiray çiftinin, karnelerini alan çocukları Defne ve Demir'i sömestr tatilinde ödüllendirmek için yangından 3 gün önce Bolu'ya gittikleri bildirildi.

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