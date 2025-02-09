Kartepe’de hafta sonu yoğunluğu haberi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de, yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Hafta içi yağan karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Kartepe'ye akın etti.

Kış lastiği olmadığı için yolda kalan ve hatalı park edilen araçlar ile maddi hasarlı kazalar nedeniyle zirveye ulaşımı sağlayan yolda uzun kuyruklar oluştu.

Yoğun sisin etkili olduğu bölgede jandarma ekipleri bir süre araç girişine izin vermezken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışmaları sürüyor.