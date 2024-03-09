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Kayseri ve Yozgat’ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

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Gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı.
Erciyes’in eteklerindeki Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerine de kar yağdı.

Kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Kar yağışının etkili olduğu Yozgat’ta Çamlık Milli Parkı’na çıkan bazı vatandaşlar, kar manzarasında fotoğraf çektirdi, çocuklar kartopu oynadı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı.

Sarıhacılı Mahallesi’nde çiftçi Tülay Durak, gazetecilere, kar yağışına sevindiklerini belirterek, “Uzun zamandır kar yağmıyordu, yağması ekinlere çok iyi oldu. Çok sevindik, çok mutluyuz.” dedi.

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Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye ulaştı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar yağışı etkili oldu.

Hasan Can Durak da “Bu yıl kar az yağdı. Kar yağışı mutluluk getirdi. Kar çiftçi için mutluluk demektir. Meralarda ot bol olacak, ekinlerimiz Allah’ın izniyle iyi olacak.” diye konuştu.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Kayseri
Yozgat

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