Kayseri’de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği şeklindeki istihbaratı değerlendirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli G.T’nin (26) evinde yapılan aramada, 177,15 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız 2 tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.T, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.