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Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi
Levent Yüksel, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında geleceğin hekimleri için sahne aldı haberi
Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi
Kırklareli’nde teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarına harçlık ve gofret bırakılıyor haberi
Kocaeli’deki trafik kazasında yaralanan genç hastanede öldü haberi
AKUT ekipleri Gelibolu Yarımadası’nda şehitler anısına yürüyüş yaptı haberi
Kırklareli’nde okul sporları tekvando turnuvası yapıldı haberi
Karsan Otonom e-ATAK, İtalya’da test sürüşü ile tanıtıldı haberi
Balıkesir’de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı haberi
Bursa’da 10 bin metrekarelik tesisten 100 ülkeye tatlı ihraç ediliyor haberi
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Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet temini için tiyatro sahnelendi. Keşan Belediyesince "Sanat iyilikle buluşuyor" temasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla "Parça Tesirli Paza...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Keşan’da ihtiyaç sahibi çocuklar yararına tiyatro sahnelendi haberi

Edirne'nin Keşan ilçesinde, ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet temini için tiyatro sahnelendi.

Keşan Belediyesince “Sanat iyilikle buluşuyor” temasıyla ihtiyaç sahibi çocuklara bayram sevinci yaşatmak amacıyla “Parça Tesirli Pazarlar” adlı komedi oyunu sahnelendi.

Selim Sesler Tiyatro ve Konferans Salonu'ndaki, başrollerini Çetin Altay ve Özlem Karaaytu'nun paylaştığı oyunu izlemek isteyenler yanlarında bayramlık çocuk kıyafeti getirdi.

İhtiyaç sahibi çocuklar yararına sahnelenen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mehmet Özcan, çocukların bayrama sevinçle girmesi için anlamlı bir kampanyaya imza attıklarını belirtti.

Vatandaşların, çocuklar için bayramlık kıyafet bağışında bulunarak biletlerini aldıklarını aktaran Özcan, destek verenlere ve oyunun sahnelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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