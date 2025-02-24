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Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi
Sakarya’da “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası Projesi” çalıştayı düzenleniyor haberi
Bilecik’te tehdit suçundan aranan zanlı yakalandı haberi
Sakarya’da arı yetiştiriciliği ve hastalıkları konusunda eğitim verildi haberi
Pazaryeri Belediyesi, ramazanda toplu iftar yerine erzak yardımı yapacak haberi
Bilecik’te bariyere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı haberi
Doğuş Marine Services, Bosphorus Boat Show’da denizcilik çözümlerini tanıttı haberi
Sakarya’da tamir ettiği tırın altında kalarak ölen kişi defnedildi haberi
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Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi

BALIKESİR (AA) - Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve Sındırgı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz memleketi Sındırgı'da askeri törenle toprağa verildi.72 yaşında yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden Korkmaz Şerif Paşa Camis...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi

Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve Sındırgı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz memleketi Sındırgı'da askeri törenle toprağa verildi.

72 yaşında yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden Korkmaz Şerif Paşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle ile ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Korkmaz'ın cenazesine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

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