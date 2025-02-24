Kıbrıs Gazisi Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı haberi

Sındırgı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi ve Sındırgı Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cevdet Korkmaz memleketi Sındırgı'da askeri törenle toprağa verildi.

72 yaşında yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden Korkmaz Şerif Paşa Camisinde kılınan cenaze namazı sonrasında askeri törenle ile ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Son yolculuğuna uğurlanan Korkmaz'ın cenazesine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.