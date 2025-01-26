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“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi
Kocaelispor-Pendikspor maçının ardından haberi
Şile’de denizde bulunan eğitim mayını imha edildi haberi
Bursa ve çevre illerde Miraç Kandili idrak edildi haberi
Trakya’da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi haberi
Edirne’de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı haberi
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“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansı yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) – Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferansına katıldı.

Ortaylı, Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta, Balkan kelimesinin Türkçe kökenli olduğunu söyledi.

Eskiden Balkan coğrafyasının eski Roma İmparatorluğu hakimiyetinde bir yer olduğunu anımsatan Ortaylı, daha sonra Doğu Roma'nın hakimiyetine geçmesiyle Bizans devrinde imparatorluktan ayrıldığını kaydetti.

Balkanların etnik coğrafyasının karışık olduğunu anlatan Ortaylı, “Milliyetçiliğin kuvvetli olduğu bir dünyadır. Arap coğrafyasına benzemez, Orta Doğu'dan farkı budur.” diye konuştu.

Osmanlı tarihinde 93 harbi olarak bilinen harpte, Balkanlarda Bulgaristan'ın isyan ettiğini hatırlatan Ortaylı, isyan sebeplerinin başında arazi meselesi olduğunun söylendiğini belirtti.

Balkanların göçüyle önemli değişimlerin yaşandığını ifade eden Ortaylı, şöyle devam etti:

“Balkan göçleriyle ziraatımızda değişiklik oldu. Yani ayçiçeği buraya öyle geldi, vardı ama yaygın kullanılmıyordu. Köy ziraatının üzerine, köy sanayisi geldi. Arabacıydı, demirciydi bunlar geldi. İkinci harpten sonra da balkan göçmenlerinin yığıldığı bölgelerde zamanımızın sanayisi inkişaf etti.”

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ta Ortaylı'ya teşekkür ederek “Kırklareli Günlükleri Balkan ve Göç” konferanslarının devam edeceğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Ortaylı'ya çiçek ve plaket takdim edildi.​​​​​​​

Balkan
Kırklareli
Ortaylı

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