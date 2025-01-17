Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı 1. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan, başkanlığında Atatürk Araştırma Enstitüsünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Turan, toplantıda yaptığı konuşmada Kırklareli'nde 29 kurum tarafından hazırlanan 441 projen 271'inin tamamlandığını belirtti.

Diğer projelerin devam ettiğini ifade eden Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 40 milyar 266 milyon lira olduğunu kaydetti.

Toplantıda, daha sonra kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.