SON DAKİKA
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi
Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi
Edirne’de Osmanlı dönemi türbe ve mezarlıkları onarılıyor haberi
Ticaret Bakanlığı ekiplerinden makaron ve kaçak sigara operasyonları haberi
Gelibolu’da zabıta gramaj denetimi yaptı haberi
Tekirdağ’da lise öğrencileri okul bahçesinde çiftçiliği öğreniyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinin "Akademik Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.İlahiyat Fakültesi 3. Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, akademik personelin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) İlahiyat Fakültesinin “Akademik Kurul Toplantısı” gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi 3. Merkezi Derslikler Binası Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında, akademik personelin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşüldü.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Canlı, toplantıda, fakültenin mevcut durumu ve akademik hedefler hakkında bilgi verdi.

Şengörür, konuşmasında, 2024-2025 akademik yılı bahar döneminin herkese hayırlı olmasını diledi.

Kalite ve akreditasyon çalışmalarının önemli olduğunu ifade eden Şengörür, Kırklareli Üniversitesinin her geçen yıl büyüyerek gelişmeye devam ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından fakültenin faaliyet raporları değerlendirildi.

İlgili Haberler

Nadir görülen “diyafram hernisi” teşhisi konulan Umut bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Nadir görülen “diyafram hernisi” teşhisi konulan Umut bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu haberi

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 09:40

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı haberi

Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 09:34

Bursa’daki trafik denetiminde 17 sürücüye ceza haberi

Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 07:04

Üsküdar’da toprak kayması nedeniyle 2 bina tahliye edildi haberi

Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 02:00

Kocaeli’de akü hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi yakalandı haberi

Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi Bursa’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı haberi Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi Kocaeli’de 315 litre sahte içki ele geçirildi haberi