Kırklareli Valisi Ekici, Kadir Gecesi Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ekici, mesajında, hayır ve güzellikleri bünyesinde barındıran Kadir Gecesi’ne kavuşmanın huzurunun yaşandığını belirtti.

Ramazan ayının maddi ve manevi pek çok hikmeti, rahmeti, bereketi, mağfireti bünyesinde barındırdığını ifade eden Ekici, ramazan ayının Kadir Gecesi ile manevi olarak zirveye ulaşıp, bayram sevinciyle taçlandığını bildirdi.

Kadir Gecesi’nin tüm inananların geçmiş günah ve hatalardan arınması, bela ve musibetlerden korunması, daha mutlu, huzurlu bir hayat sürebilmesi için Yüce Allah’ın sunduğu ilahi fırsat olduğunu aktaran Ekici, mesajında şunları kaydetti:

İLGİLİ HABER İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mazbatasını Aldı Kırklareli Valisi Ekici, İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği, tan yeri ağarana kadar yeryüzünün esenlikle dolduğu bu kutlu gecenin kıymetini bilerek idrak

etmeli, tam bir ihlas ve teslimiyetle rabbimize yönelerek af dilemeliyiz.

Bu kutsal gecenin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasına, yeryüzünde barış ve huzurun artırmasına, dünyanın tüm coğrafyalarında mazlum milletlerin çektiği acıların ve Gazze’deki vicdanları sızlatan zulmün son bulmasına vesile olmasını temenni ediyorum.”