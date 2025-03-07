Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Armağan köyünü ziyaret etti.
Köy kütüphanesini gezen Turan, muhtar Recep Dal'dan bilgi aldı.
Turan, ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Burada vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.
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