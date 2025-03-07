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İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan binaların yenilenmesi deprem güvenliği için önem taşıyor haberi
Güçlendirme, depreme karşı riskli binalar için ekonomik seçenek sunuyor haberi
Azerbaycanlı sanatçılar Alim Kasımov ve Fergana Kasımova AKM’de konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi
Tekirdağ’da 125 litre sahte içki ele geçirildi haberi
Tekirdağ’da Yeşilcanlar Korosu konser verdi haberi
Kırklareli Valisi Turan şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi haberi
Sındırgı’da vatandaşlar iftarda buluştu haberi
Bursa’da “Kadınlar Dünyayı Çalıyor Söylüyor” programı düzenlendi haberi
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Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Armağan köyünü ziyaret etti.Köy kütüphanesini gezen Turan, muhta...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, Armağan köyünü ziyaret etti haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ile Armağan köyünü ziyaret etti.

Köy kütüphanesini gezen Turan, muhtar Recep Dal'dan bilgi aldı.

Turan, ardından köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada vatandaşların isteklerini dinleyen Turan, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.

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