Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı.

Vali Turan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda, Roman vatandaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programın ardından Vali Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.