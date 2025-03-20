SON DAKİKA
Bayramiç’te 1450 fidan dağıtıldı haberi
Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti: haberi
Uluslararası öğrenciler, YTB’nin İstanbul’daki iftar programında bir araya geldi haberi
Türkiye-Macaristan maçına doğru haberi
Rami Kütüphanesi’nde “Bağcılar’dan Bişkek’e Ana Dilim Vatanım” sergisi açıldı haberi
Bakan Kurum, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuştu: haberi
Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı haberi
Bayramiç’te 1450 fidan dağıtıldı haberi
Kale Grubu tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi haberi
Tekirdağ’da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, İBB binası önünde toplananlara hitap etti: haberi
Uluslararası öğrenciler, YTB’nin İstanbul’daki iftar programında bir araya geldi haberi
Türkiye-Macaristan maçına doğru haberi
Rami Kütüphanesi’nde “Bağcılar’dan Bişkek’e Ana Dilim Vatanım” sergisi açıldı haberi
Bakan Kurum, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanlığı teşkilat ve vefa iftarında konuştu: haberi
Tekirdağ’da 3 aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, huzurevi sakinleriyle iftar yaptı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi

Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı.Vali Turan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda, Roman vatandaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Ramazanın birlik, beraber...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, Roman vatandaşlarla buluştu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Roman vatandaşlarla iftar yaptı.

Vali Turan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda, Roman vatandaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programın ardından Vali Turan, vatandaşların isteklerini dinledi.

İlgili Haberler

Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi
Yerel
19 Mart 2025, 19:10

Edirne’de iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı haberi

CHP Genel Başkanı Özel İBB’ye ziyaretinde basın mensuplarına konuştu: haberi
Yerel
19 Mart 2025, 19:04

CHP Genel Başkanı Özel İBB’ye ziyaretinde basın mensuplarına konuştu: haberi

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi
Yerel
19 Mart 2025, 18:44

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği normale döndü haberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa’da temaslarda bulundu haberi
Yerel
19 Mart 2025, 18:44

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Bursa’da temaslarda bulundu haberi

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ’da farkındalık maçı yaptı haberi
Yerel
19 Mart 2025, 18:40

Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Tekirdağ’da farkındalık maçı yaptı haberi

“Çok İş Var Yapacak” ve “Ay Işığıyla Dans” sergileri yarın Pera Müzesi’nde açılacak haberi
Yerel
19 Mart 2025, 17:10

“Çok İş Var Yapacak” ve “Ay Işığıyla Dans” sergileri yarın Pera Müzesi’nde açılacak haberi

Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi Kırklareli’nde “Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi” düzenlendi haberi Bursa’da öğrenciler “Ufkun Ötesinde” belgeselini izledi haberi Bursa’da öğrenciler “Ufkun Ötesinde” belgeselini izledi haberi