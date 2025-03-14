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Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca iftar programı düzenlendi haberi
Kırklareli Valisi Turan, tedavi gören hastaları ziyaret etti haberi
Bursa’da yoldan çıkıp tarlaya devrilen otomobildeki sürücü yaralandı haberi
Bilecik’te tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi yaralandı haberi
Balıkesir’de kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı haberi
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Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, sanayicilerle iftar yaptı.Vali Turan, Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen iftar programına katıldı.Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye dave...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sanayicilerle iftar yaptı.

Vali Turan, Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli'nin Avrupa ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle bir avantaj sağladığını ifade eden Turan, sanayicilerle bir arada olmaktan da memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Programa protokol üyeleri ile sanayiciler katıldı.

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