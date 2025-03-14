Kırklareli Valisi Turan sanayicilerle bir araya geldi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, sanayicilerle iftar yaptı.

Vali Turan, Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin büyümeye devam ettiğini ifade eden Turan, yatırımcıları bölgeye davet etti.

Kırklareli'nin Avrupa ve İstanbul'a yakın olması nedeniyle bir avantaj sağladığını ifade eden Turan, sanayicilerle bir arada olmaktan da memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.

Programa protokol üyeleri ile sanayiciler katıldı.