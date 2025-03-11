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Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi
Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi
Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak haberi
Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi
Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami’nin ziyaretçi sayısını artırdı haberi
Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi
Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi
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Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi. Turan, Atatürk Toplantı Salonu'ndaki toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, toplantıda vatandaşlarla bir araya geldi.

Turan, Atatürk Toplantı Salonu'ndaki toplantıda vatandaşların taleplerini dinledi, vatandaşların isteklerinin çözüme kavuşturulması amacıyla kurum müdürlerine talimat verdi.

Vatandaştan gelen taleplerle yakından ilgilendiklerini belirten Turan, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Turan, halk toplantılarının devam edeceğini kaydetti.

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