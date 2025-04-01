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Kırklareli Valisi Turan, ziyaretler bulundu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, bayram ziyaretlerinde bulundu.Vali Turan eşi Nihal Turan ile vali yardımcıları Elif Canan Tuncer, Hasan Tanrıseven, şehit Anıl Yalap'ın ailesi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, ziyaretler bulundu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, bayram ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile vali yardımcıları Elif Canan Tuncer, Hasan Tanrıseven, şehit Anıl Yalap'ın ailesi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci, Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Altıntel ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Burhan Üstünkol'u evlerinde ziyaret etti.

İslam aleminin bayramını kutlayan Turan, bayramların birlik ve beraberlik içerisinde güzel olduğunu söyledi.

Turan, ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

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