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GÜNCELLEME – Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Sakarya’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Bahçelievler’de iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı haberi
Sancaktepe’de karlı yolda kayan araç, çocuğu sürükledi haberi
GÜNCELLEME – Sakarya’da bir kişinin silahlı saldırıda ölümüne ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kar yağışına ilişkin AKOM’da açıklama: haberi
Edirne’de bir kişi tartıştığı babasını bıçakla yaraladı haberi
Kocaeli’de şarampole devrilen jandarma aracındaki 2 personel yaralandı haberi
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Kırklareli’nde 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele sürüyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hafif ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele sürüyor haberi

Kırklareli'nde kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için 173 araçla ve 382 personelle karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı, Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde hafif şekilde devam ediyor.

Kar kalınlığı Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer yarım metreyi aştı. Vize ve Kofçaz ilçelerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Kırklareli Valiliğine bağlı kurumlar, karın etkili olduğu bölgelerde ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadelede 173 araç ve 382 personel görev yapıyor.

Vali Uğur Turan, yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede bir süredir devam ettiğini belirtti.

Karla mücadelede görev alan personele teşekkür eden Turan, hizmetlerin aksatılmaması amacıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

Vize ve Demirköy'de tüm eğitim kurumlarında, Kofçaz'da ise taşımalı eğitime kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün ara verilmişti.

Kar

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