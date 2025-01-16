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Kırklareli’nde AFAD ekipleri karlı yolları paletli araçlarla aşıyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde AFAD ekipleri karlı yolları paletli araçlarla aşıyor

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları paletli araçlarla aşarak vatandaşların yardımına koşuyor.

AFAD ekipleri, yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte, kayıp vatandaşları aramak ve hasta kurtarmak için paletli araçları kullanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu bölgelere bu araçlarla rahatlıkla giden ekipler, sağlık, UMKE ve İl Özel İdaresi ekiplerine de destek oluyor.

Istranca Dağları'nın zorlu koşullarında görev yapan ekipler, gece gündüz demeden, gelen ihbarlara en hızlı şekilde ulaşmak için çaba harcıyor.

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